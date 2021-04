Κοινωνία

Lockdown: επίθεση σε περιπολικό στο Φάληρο

Αστυνομικοί που καλούσαν τον κόσμο να διαλυθεί από πλατεία δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Άγνωστοι επιτέθηκαν σε περιπολικό, που μετέβη αργά χθες το βράδυ, στην πλατεία Νερού, στο Φάληρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλά άτομα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν στο σημείο καλούσαν τον κόσμο από τα μεγάφωνα του περιπολικού να διαλυθεί, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Τότε ορισμένα από τα άτομα αυτά άρχισαν να πετούν προς το περιπολικό πέτρες, μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστεί ελαφρά από τα θραύσματα ένας αστυνομικός.