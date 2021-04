Οικονομία

ΕΣΕΕ: μεγάλο ενδιαφέρον για την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου

Η παρουσίαση της γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο βρίσκεται σε κρίσιμο πεδίο, λόγω του lockdown διαρκείας και των μέτρων.

Στην πλέον κρίσιμη καμπή για το λιανεμπόριο στη χώρα μας, μετά την απόφαση για άνοιγμα των καταστημάτων από τις 5 του μηνός με νέους κανόνες, παρουσιάζεται από την ΕΣΕΕ την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Απριλίου, η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020. Η διήμερη επετειακή εκδήλωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη Έκθεση συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς, της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι θα απευθύνουν χαιρετισμό τόσο ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας. Την εκδήλωση πλαισιώνουν οι Πρόεδροι των Κοινωνικών εταίρων, οι διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και διακεκριμένοι οικονομολόγοι και τεχνοκράτες που θα μιλήσουν για το παρόν κα το μέλλον της οικονομίας και του ελληνικού εμπορίου.

Η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το χώρο του εμπορίου αλλά και για τη δημόσια συζήτηση και τον επιστημονικό διάλογο για τα ζητήματα σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, των υφιστάμενων δυνατοτή­των και προκλήσεων καθώς και τη θέση του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της Έκθεσης ενισχύουν τον κοινωνικό διάλογο και θέτουν τις βάσεις για γόνιμη συζήτηση αναφορικά με το μέλλον της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου. Καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημοσιοποίηση της πρώτης έκθεσης το 2001, σε μια μάλιστα μακρά περίοδο μεγάλων μεταβολών και πυκνών εξελίξεων, τα ευρήματα της Έκθεσης συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, στην διάχυση αξιόπιστης πληροφόρησης αλλά και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου. Επιγραμματικά μόνο επισημαίνονται τα εξής:

Η υγειονομική κρίση άσκησε ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις στην ελληνική οικονομία και οδήγησε σε ύφεση -8,2% για το 2020, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας περιόρισαν τις απώλειες στην αγορά εργασίας ενώ η απασχόληση στο εμπόριο κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 2,7%, διατηρώντας το χαρακτηρισμό του κλάδου ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας.

Οι προκλήσεις εντούτοις παραμένουν:

Το 78% των εμπορικών επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ των δύο εξαμήνων (α΄ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το β΄ εξάμηνο του 2019), ενώ το 15% εμφάνισε στασιμότητα.

Ως σημαντικότερα προβλήματα των εμπορικών επιχειρήσεων παραμένουν η έλλειψη ρευστότητας, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και η φορολόγηση.

Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (88%) θεωρούν ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με το 2019, ενώ το 56% των επιχειρηματιών θεωρούν πως η πτώση του τζίρου θα ξεπεράσει το 40%.

Το 23% των επιχειρήσεων θεωρεί πως θα χρειαστεί ένα έτος για την επιστροφή της αγοράς στην προ πανδημίας κατάσταση, το 38% 2 με 3 χρόνια ενώ το 15% πιστεύει πως θα απαιτηθούν περισσότερα από 3 έτη.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η νέα πραγματικότητα που αναμένεται να αναδυθεί μετά τον COVID-19 θα δεν θα στερείται εμποδίων. Αναγκαία συνθήκη ωστόσο παραμένει η ενίσχυση της βιωσιμότητας των ΜμΕ μέσω τόνωσης της ευελιξίας αλλά και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων για τη διττή προσαρμογή των εμπορικών επιχειρήσεων, σε ψηφιακό και πράσινο επίπεδο αλλά και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την κατάσταση στο εμπόριο, τα μέτρα στήριξης και την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου:

