Αθλητικά

ΑΕΚ: “νεκροταφείο” τα αποδυτήρια μετά τη συντριβή

Η φραστική επίθεση οπαδού στον Μπακάκη, το αβέβαιο μέλλον του Χιμένεθ και η ευκαιρία για εξιλέωση με τον ΠΑΟΚ.

Φραστική επίθεση από οπαδό της ΑΕΚ δέχτηκε ο Μιχάλης Μπακάκης κατά τη διάρκεια της συντριβής (1-5) από τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής αμυντικός είναι τραυματίας και καθόταν στις θέσεις των επισήμων, όπου είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση περίπου 40 οπαδοί της ομάδας, όπως γίνεται στα τελευταία 2-3 εντός έδρας ματς.

Πάνω στην αναταραχή και τις έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες και τον Χιμένεθ, ένας από αυτούς έβαλε στο στόχαστρο τον Μπακάκη, εκτοξεύοντάς του ύβρεις και απειλές. «Αν εγώ είμαι το πρόβλημα, φεύγω το καλοκαίρι» απάντησε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, όμως η κατάσταση εκτονώθηκε άμεσα αφού οι υπόλοιποι «μάζεψαν» τον θερμόαιμο οπαδό.

Τα αποδυτήρια θύμιζαν ταινία βωβού κινηματογράφου. Δεν ακουγόταν το παραμικρό. Ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν μπορούσε να κρύψει την στενοχώρια του για όσα είχαν συμβεί στο τέλος του αγώνα με εκπροσώπους της Original να εισβάλλουν στο γήπεδο για να «νουθετήσουν» τους ποδοσφαιριστές. Ο μόνος που ψέλισε «... πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», ήταν ο Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Σήμερα αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά το Μανόλο Χιμένεθ. Στην ΑΕΚ δεν έχει επιβιώσει ποτέ προπονητής μετά από τέτοια συντριβή, πολώ δε μάλλον ο Χιμένεθ που πριν από λίγους μήνες είχε άλλο ένα 3-0 «στην πλάτη» από τον Ολυμπιακό. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί και αμέσως μετά η αποστολή θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου θα παραμείνει μέχρι τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ (7/5).

