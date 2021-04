Κοινωνία

“Πυρά” από δικαστές και δικηγόρους για την λειτουργία των δικαστηρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν καταγγέλλοντας τακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Ποιοι αναφέρουν ότι έχει «εξαντληθεί» ο νομικός κόσμος.

Για παλινωδίες της Κυβέρνησης σχετικά με την λειτουργία των δικαστηρίων απο την Τρίτη, που είναι επικίνδυνες για τους ίδιους και τους πολίτες κάνουν λόγοι δικαστές και εισαγγελείς, ενώ η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων σημείωνει ότι αυτές έχουν εξαντλήσει τις αντοχές των δικηγόρων.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρεται «Μετά από πολλές παλινωδίες και αυτοαναιρέσεις χωρίς κανέναν προηγούμενο διάλογο με τις Δικαστικές Ενώσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε την διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας των Δικαστηρίων από αύριο. Τη στιγμή που τα κρούσματα από covid βρίσκονται σταθερά πάνω από 3.000 ημερησίως, με το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών τους τελευταίους μήνες και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας υπερπλήρεις, με πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα σε δικαστές την προηγούμενη εβδομάδα στο Πρωτοδικείο Πειραιά, η απόφαση του Υπουργείου μοιάζει τουλάχιστον επικίνδυνη. Από αύριο θα βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι στην πανδημία χιλιάδες δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και πολίτες που θα μεταβαίνουν σε μεγάλα Δικαστήρια της χώρας χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό. Μια πρόχειρη εκτίμηση υπολογίζει πάνω από 2.000 τους πολίτες και τους παράγοντες της δίκης που θα συγκεντρώνονται καθημερινά στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Είναι η μεγαλύτερη και μαζικότερη συγκέντρωση ανθρώπινου προσωπικού. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σεβόμενη τις αποφάσεις των ειδικών της Υγείας δε ζήτησε ποτέ «ειδική μεταχείριση», γι’ αυτό και τώρα που έφτασε η σειρά του εμβολιασμού του προσωπικού προτεραιότητας για τις κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους, δικαιούται να ζητά την άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την διακινδύνευση της υγείας και της ζωής όσων καθημερινά θα συνωστίζονται στα Δικαστήρια. Είναι πλέον απαίτηση ο προηγούμενος εμβολιασμός όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης προκειμένου να λειτουργήσουν τα Δικαστήρια. Εντός της εβδομάδας θα συγκληθεί έκτακτο ΔΣ ώστε να εκτιμήσει την κατάσταση και να καθορίσει την περαιτέρω δράση».

Δικηγόροι: παλινωδίες που μας εξαντλούν

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 4.4.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η 38η έκδοση «ΚΥΑ του Σαββατοκύριακου», αποτελεί τακτική που δεν συνάδει με το κύρος της Δικαιοσύνης και του συνόλου των λειτουργών και των συλλειτουργών της και όχι μόνο των δικηγόρων και ταυτόχρονα επιφέρει σοβαρή ανασφάλεια δικαίου. Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η απονομή της Δικαιοσύνης είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών ελευθεριών, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και διακριτά και όχι ως μία ακόμη οικονομική ή διοικητική δραστηριότητα, στα πλαίσια μίας ενίαιας ΚΥΑ. Οι παλινωδίες της Κυβέρνησης δεν μπορούν να συνεχιστούν. Οι αντοχές των δικηγόρων έχουν εξαντληθεί. Η λειτουργία της Δικαιοσύνης, με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών και δικονομικών κανόνων, που εξασφαλίζουν τη δημόσια υγεία αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, αποτελεί πάγια θέση του δικηγορικού σώματος.

Δυστυχώς όμως, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει σύστημα «ακορντεόν» στη λειτουργία των Δικαστηρίων, ανοίγοντας και κλείνοντας λειτουργίες τους, χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη ad hoc εισήγηση των λοιμωξιολόγων, όπως αποδείχθηκε περίτρανα και τη στιγμή μάλιστα που τα δικαστήρια δεν είχαν αποτελέσει εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Η σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων, που επιχειρείται με την νέα ΚΥΑ, με τις όποιες ασάφειες και αντιφάσεις παρατηρούνται, έρχεται να αποκαταστήσει, εν μέρει, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην απονομή της δικαιοσύνης και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας του ελληνικού λαού, στο όνομα του οποίου και μόνο και ουδενός άλλου απονέμεται. Η Ολομέλεια ζητά από την Κυβέρνηση άμεσα:

Να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την ενιαία ρύθμιση όλων των προθεσμιών , με αφετηρία ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ώστε να αρθούν τα ερμηνευτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις από την νέα ΚΥΑ σε συνδυασμό με τον νόμο 4790/2021 .

Να παρατείνει σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο την έναρξη διενέργειας των πλειστηριασμών, συνεκτιμώντας την δυσμενή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Να παραταθεί το δικαστικό έτος, όπως και το 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων θα πρέπει να προταχθεί ο εμβολιασμός όλων των λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, σε προαιρετική βάση, να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα και να υπάρχει χρονικός διαχωρισμός πινακίων προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει να υλοποιήσει άμεσα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, που δεσμεύτηκε κατά την διευρυμένη σύσκεψη φορέων στις 31.3.2021 και συγκεκριμένα:

Διενέργεια δωρεάν rapid tests στους δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας από τον ΕΟΔΥ σε προαιρετική βάση και θερμομέτρηση, - Παρουσία αστυνομικής δύναμης στους χώρους των Δικαστηρίων για την τήρηση των μέτρων.

Προμήθεια αντισηπτικών υγρών και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες κλπ)

Επιπρόσθετα, η Ολομέλεια ζητά τη τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών στους χώρους των ακροατηρίων για όλους τους παράγοντες της δίκης. Η Ολομέλεια καλεί όλους τους δικηγόρους σε αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα μετάδοσης του ιού και να προστατευθεί η ατομική και δημόσια υγεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στο Περιστέρι

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο “Special Report” για τον Ερντογάν, την Τουρκία και την Ελλάδα (βίντεο)

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα