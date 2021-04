Life

Ανθή Σαλαγκούδη: η κόντρα με την Φαίη Σκορδά στο “Πρωινό” για τα sms και την μητέρα της (βίντεο)

Έντονο διάλογο είχαν στο "Πρωινό" η Φαίη Σκορδά με την Ανθή Σαλαγκούδη.

Καλεσμένη στο πλατό του Πρωινού βρέθηκε τη Δευτέρα η Ανθή Σαλαγκούδη, η οποία μίλησε για την εμπειρία της στο Survivor.

Η δημοσιογράφος απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν πως οι γονείς της βοήθησαν να μείνει στο ριάλιτι επιβίωσης μέσω των ψήφων που της εξασφάλιζαν.

Η κουβέντα έφτασε και στη μητέρα της, με την Ανθή Σαλαγκούδη και τη Φαίη Σκορδά να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση.

Δείτε τον "φορτισμένο" διάλογο στο παρακάτω βίντεο:

