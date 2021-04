Παράξενα

Ηλιόπουλος: Σε πέντε μήνες έχουμε θρηνήσει περισσότερους από 7700 συμπολίτες μας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη λάθος πολιτική σε υγεία και οικονομία, δήλωσε ο εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αίτημα να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής των ειδικών δεδομένου του ανοίγματος της αγοράς επανέλαβε στο ραδιόφωνο του Real 97,8 FM ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα ζήτημα «θεσμικό», για «ζήτημα δημοκρατίας».

«Όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή άκουσε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι έχει σχέδιο για το άνοιγμα της αγοράς, αλλά μέχρι το ίδιο βράδυ είχε ανατραπεί. Ή δεν γνωρίζει η κυβέρνηση τα στοιχεία για την πανδημία ή δεν ακολουθεί τις εισηγήσεις των ειδικών», σημείωσε.

«Μέχρι τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου θρηνούσαμε 626 νεκρούς. Από το Νοέμβρη, όμως, και με πέντε μήνες περιοριστικών μέτρων θρηνούμε πάνω από 7.700 συμπολίτες μας. Πρέπει επιτέλους να δούμε τι πάει λάθος», υπογράμμισε, υποστηρίζοντας την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πως στο υγειονομικό σκέλος το λάθος είναι «η απουσία λήψης μέτρων στους χώρους εργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που συνιστούν εστίες υπερμετάδοσης, και η μη συνταγογράφηση των τεστ για την ιχνηλάτηση της πανδημίας».

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε: «Ανοίξει δεν ανοίξει η αγορά χρειάζονται μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επαγγελματίες ήδη εξέφρασαν την απογοήτευσή τους ακόμη και για τα τελευταία μέτρα που ακούστηκαν. Δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος που έχει προκαλέσει η κυβερνητική αδράνεια. Γι' αυτό και η χώρα μας κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση το 2020 στην ευρωζώνη. Αν η ίδια πολιτική του λάθους συνεχιστεί στο τέλος του έτους θα μετράμε 1,3 εκ ανέργους».

Ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως απαιτείται «άμεση ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων, με διαγραφή μέρους του, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις, και μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέες ενισχύσεις». «Αυτά θα περιορίσουν την ύφεση και θα κλείσουν τις πληγές της πανδημίας», είπε.

Τέλος, σχετικά με τους εμβολιασμούς επέρριψε συνολικά ευθύνες στην ΕΕ ότι «απέτυχε και σε επίπεδο αλληλεγγύης και αποτελεσματικότητας, αφού είμαστε πίσω σε σχέση και με τη Μ. Βρετανία και με τις ΗΠΑ», αλλά και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «δεν πίεσε να προχωρήσουμε σε πιο γενναία μέτρα».

«Η επιστήμη σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να βρει το εμβόλιο, το οποίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Ακόμη και τώρα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες πέρα από γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς ώστε να προμηθευτούμε όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο», σημείωσε και κατέληξε: «Οφείλουμε να ανοίξουμε άμεσα τη συζήτηση για τον εμβολιασμό των εργαζόμενων πρώτης γραμμής όπως στα σχολεία, στα σούπερ μάρκετ και στον τουρισμό».

Υπ. Υγείας: το μόνο «αλλοπρόσαλλο» είναι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, αναφορικά με δηλώσεις του κ. Ηλιόπουλου, αναφέρεται «η απόφαση της Κυβέρνησης για το λιανεμπόριο, με όρους και υγειονομικά πρωτόκολλα, τόσο για την Αττική όσο και για την υπόλοιπη χώρα, ελήφθη έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Το μόνο «αλλοπρόσαλλο» είναι η συνέχιση της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 15 μήνες, που από τη μία καταστροφολογεί και από την άλλη πρωτοστατεί στη μη τήρηση των μέτρων».

