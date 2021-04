Life

Gulnara Samoilova: Λεύκωμα από το πρότζεκτ Women Street Photographers

"Το λεύκωμα είναι ένα μικρό μικρό δείγμα αυτού που υπάρχει εκεί έξω"

Πριν τέσσερα χρόνια, η πρώην φωτορεπόρτερ του Associated Press, Gulnara Samoilova εγκαινίασε το πρότζεκτ Women Street Photographers. Μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από ένα λογαριασμό στο Instagram, έγινε ιστότοπος, διοργάνωσε σειρά εκθέσεων, γέννησε σειρά ταινιών, κορυφώθηκε προσφάτως σε λεύκωμα – με τον ίδιο τίτλο – που εξέδωσε ο έγκριτος εκδοτικός οίκος Prestel. Συγκεντρώνοντας σε 224 σελίδες τη δουλειά 100 γυναικών φωτογράφων δρόμου από 31 χώρες, το λεύκωμα είναι «ένα μικρό μικρό δείγμα αυτού που υπάρχει εκεί έξω», όπως επισημαίνει η Samoilova.

Μιλώντας στο Colossal για τις απαρχές αυτού του υπέροχου ταξιδιού που συνεχίζεται, τον λογαριασμό στο Instagram, η Samoilova εξήγησε: «Άρχισα σύντομα να συνειδητοποιώ ότι με αυτή την πλατφόρμα μπορούσα να δημιουργήσω οτιδήποτε ήθελα να παίρνω ως φωτογράφος: το είδος της στήριξης και τις ευκαιρίες που θα με βοηθούσαν να εξελιχθώ στη διάρκεια αυτών των χρόνων διάπλασής μου και των σημείων καμπής στο ταξίδι μου». Εδώ και καιρό, το πρότζεκτ επιτρέπει σε γυναίκες φωτογράφους δρόμου να μοιράζονται τις οπτικές τους και να καταγράφουν τον κόσμο μέσα από φωτογραφικούς φακούς μιας ποικιλίας φυλών, εθνοτήτων, θρησκευτικών πιστεύω, ηλικιών, ικανοτήτων και ταυτοτήτων φύλου.