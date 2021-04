Κοινωνία

Καλύβια: Βασάνισαν ηλικιωμένο και του πήραν τις οικονομίες

Αδίστακτοι κακοποιοί οπλισμένοι με ρόπαλα, ξυλοκόπησαν άγρια 72χρονο, τον έκλεψαν και έγιναν καπνός...

Αδίστακτοι ληστές οπλισμένοι με ρόπαλα, εισέβαλαν, τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου, σε μονοκατοικία στα Καλύβια και αφού ξυλοκόπησαν άγρια τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του πήραν τις οικονομίες.

Οι τρεις ραπαλοφόροι πλησίασαν λίγο μετά τις 2:30 την είσοδο της μονοκατοικίας επί της οδού Ταξιαρχών και προσπάθησαν να την παραβιάσουν.

Η φασαρία ξύπνησε τον 72χρονο ιδιοκτήτη ο οποίος άνοιξε την πόρτα για να δει τι συμβαίνει και τότε το τρίο των κακοποιών που είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπα τους μπήκαν μέσα, τον χτύπησαν χωρίς έλεος, άρπαξαν 500 ευρώ σε μετρητά και εξαφανίστηκαν.

