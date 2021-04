Αθλητικά

Μεγάλα παιχνίδια στα προημιτελικά των Κυπέλλων Ευρώπης

Πολλές προσφορές από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες του Champions League και του Europa League.

Το Champions League και το Europa League επιστρέφουν με τους πρώτους αγώνες της προημιτελικής φάσης. Μεγάλα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα και των δύο διοργανώσεων.

Στο Champions League θα διεξαχθούν απόψε (22:00) οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ και αύριο (22:00) τα παιχνίδια Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν και Πόρτο-Τσέλσι.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει και στους 4 προημιτελικούς του Champions League 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους, περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές και το «Money Back» για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Άγιαξ-Ρόμα στα προημιτελικά του Europa League

Στο Europa League την Πέμπτη (22:00) θα διεξαχθούν οι 4 προημιτελικοί, Άγιαξ-Ρόμα, Άρσεναλ-Σλάβια Πράγας, Γρανάδα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Βιγιαρεάλ.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για όλους τους προημιτελικούς. Ο αγώνας Άγιαξ-Ρόμα παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του.

Ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Στο Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθούν αύριο οι πρώτοι ημιτελικοί. Στις 18:00 θα αναμετρηθούν ο ΠΑΣ Γιάννινα με τον Ολυμπιακό και στις 20:00 θα γίνει η σέντρα στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ.

Και για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας θα βρείτε πολλές στοιχηματικές επιλογές στο Pamestoixima.gr. Το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους. Προσφέρεται και το «Money Back», για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τριάδες, πολλαπλά σκορ και Cross Sports

Καθημερινά θα βρείτε ακόμα στο Pamestoixima.gr τριάδες και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες με ενισχυμένες αποδόσεις.

To Pamestoixima.gr δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να ποντάρουν και σε ειδικές αγορές Cross Sports, να στοιχηματίσουν δηλαδή σε υποθετικά στοιχήματα τα οποία συνδυάζουν ομάδες και αθλητές από διαφορετικά σπορ.

