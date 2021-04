Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών με δεκάδες συλλήψεις (εικόνες)

Ένα εγκληματικό δίκτυο αποτελείτο από τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις. Αστυνομικοί από έξι περιοχές συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Στην εξάρθρωση ενός εγκληματικού δικτύου, το οποίο αποτελείτο από τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στα Εξαμίλια και στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από την Κορινθία, την Αττική, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Λακωνία και την Μεσσηνία συνελήφθησαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, 33 ενεργά μέλη του εγκληματικού δικτύου. Ειδικότερα, συνελήφθησαν 21 άνδρες, ηλικίας από 22 έως 55 ετών και 12 γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 44 ετών.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας και την αξιοποίηση των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις διακινούσαν από τον περασμένο Ιούνιο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, ποσότητες ηρωίνης, κάνναβης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων, τις οποίες έκρυβαν στα αυτοκίνητά τους και τα σπίτια τους.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στα σπίτια, τα αυτοκίνητα και σε αποθήκες των συλληφθέντων, 750 γραμμάρια ηρωίνης, 122 γραμμάρια κάνναβης, 61 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας ένα περίστροφο, δύο κυνηγητικά όπλα και 36 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, προκειμένου, σύμφωνα με την Αστυνομία, να διερευνηθεί η τυχόν συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων στο εγκληματικό δίκτυο και η ενδεχομένη διασύνδεσή τους με άλλες εγκληματικές ομάδες.

