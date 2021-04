Life

“Η Φάρμα”: η μάχη του Τζώρτζογλου στο μαντρί (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να καθαρίσει τη στάνη και το απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό" είναι απλά απολαυστικό!

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο...

Ο Στράτος Τζώρτζογλου φαίνεται ότι το έχει πλέον εμπεδώσει, καθώς σίγουρα δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν σε θέση να καθαρίσει το μαντρί!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό" ο γνωστός ηθοποιός καλείται να απομακρύνει τις ακαθαρσίες από τη στάνη και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

