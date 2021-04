Υγεία - Περιβάλλον

Self test - ΠΙΣ: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιφυλάξεις του ΠΙΣ για τα self test. Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Η χρήση των self tests δεν αποτελεί τη λύση για την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά ένα μικρό βήμα για τον πιθανό εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων. Υπερτερεί ο ευρύς έλεγχος του πληθυσμού με rapid test και PCR, τονίζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και καλεί τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση και στη συνέχεια να δηλώνουν το ακριβές αποτέλεσμα.

Προσθέτει ότι η διαδικασία του αυτοελέγχου για να αποδώσει, προϋποθέτει σωστή δειγματοληψία και χρήση των αποτελεσμάτων και αναφέρει ότι ο ιατρικός κόσμος της χώρας είναι πρόθυμος να βοηθήσει κάθε πολίτη ή ασθενή.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει επίσης ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την ευρεία χρήση των self tests και επισημαίνει:

«Δεν εξασφαλίζεται η ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες. Ως συνέπεια αυτού μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αύξηση της διασποράς του ιού.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους πολίτες θα πρέπει να είναι ειλικρινής, ώστε να μην προκύψει εσφαλμένη ή μη ενημέρωση του εθνικού μητρώου covid-19, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη διασπορά της νόσου.

Η διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων από τη διαδικασία του αυτοελέγχου, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.

Η διαχείριση και η επιτήρηση της νόσου covid-19 μέσω των τεστ διάγνωσης, καθορίζεται από αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, απαιτεί πιστοποιημένο προσωπικό (ιατρούς και νοσηλευτές) και σαφές πλαίσιο προδιαγραφών».

Ειδήσεις σήμερα

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: η συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ρυθμίσεις 100 -120 δόσεων: τρίτη ευκαιρία για τους πληγέντες

Σεισμός στη Νίσυρο