Κοντοζαμάνης για AstraZeneca: Ακολουθούμε τον ΕΜΑ, μην ακυρώνετε ραντεβού

Σύσκεψη στην Θεσσαλονίκη για την πορεία της πανδημίας. Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία.

Η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση της παρούσας φάσης της πανδημίας αποτέλεσε αντικείμενο της σύσκεψης που είχε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης με τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ καθώς και των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πίεση έχει αυξηθεί λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Όπως ανέφερε ο κ. Κοντοζαμάνης, το σχέδιο αυτό αφορά τόσο τη διαχείριση των ασθενών όσο και την ανάπτυξη κλινών απλής νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος υγείας σε προσωπικό και εξοπλισμό. Σημείωσε ακόμη ότι η Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί με τις 30 κλίνες ΜΕΘ, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο Ιπποκράτειο, με 18 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ στο Παπανικολάου, οι οποίες ετοιμάζονται και με κλίνες, δωρεά επίσης του ΙΣΝ στα νοσοκομεία Γεννηματάς και Άγιος Δημήτριος.

«Σε κάθε περίπτωση, στη Θεσσαλονίκη θα λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί προκειμένου να μην μείνει κάποιος συμπολίτης μας εκτός ΜΕΘ. Το σχέδιο το οποίο εφαρμόσαμε στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν συγκεκριμένο και εφόσον χρειαστεί -ας ελπίσουμε όλοι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο- θα το αναπτύξουμε πλήρως», σημείωσε ο κ. Κοντοζαμάνης. Πρόσθεσε δε, ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κανένας διασωληνωμένος ασθενής εκτός ΜΕΘ, ενώ στην Αθήνα υπάρχει μια μικρή και διαχειρίσιμη αναμονή.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει και την εμπειρία του περασμένου Νοεμβρίου, που το σύστημα ξεπέρασε τα όρια του. «Και μετά τον Νοέμβριο είχαμε επεξεργαστεί σχέδια τα οποία και τα εφαρμόζουμε και τα υλοποιούμε στην Αττική, όπου υπάρχει μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τα ξανα-υλοποιήσουμε εδώ πέρα και ήδη ξεκινάμε. Τα σχέδια αυτά αφορούν την ανάπτυξη περισσότερων κλινών απλής νοσηλείας για τον κορονοϊό, αύξηση περαιτέρω της διαθεσιμότητας σε κλίνες εντατικής θεραπείας και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα», πρόσθεσε ο κ. Κοντοζαμάνης, απευθύνοντας κάλεσμα προς τους ιδιώτες γιατρούς και στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας να συνεργαστούν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αναφερόμενος στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, σημείωσε ότι επειδή η διαχείριση της πανδημίας είναι μία δυναμική κατάσταση, πολλές φορές αυτά δεν έχουν οριζόντιο χαρακτήρα αλλά αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, όπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη. «Τα μέτρα αυτά αξιολογούνται τακτικά και οι αποφάσεις μας αναπροσαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση θέλω να καταστήσω σαφές ότι έχουμε δύο όπλα στη διάθεσή μας προκειμένου να βγούμε νικητές και από αυτή τη φάση της πανδημίας και να ξεμπερδέψουμε. Το πρώτο όπλο είναι ο εμβολιασμός. Πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και το δεύτερο μεγάλο όπλο, το οποίο έχουμε στη διάθεση μας, είναι η πιστή τήρηση από όλους μας των μέτρων που έχει αποφασίσει η πολιτεία. Με αυτά τα δυο όπλα στη διάθεσή μας σύντομα θα τελειώσουμε», πρόσθεσε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Στο ερώτημα αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις το Πάσχα, ο κ. Κοντοζαμάνης απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς και ότι καθημερινά αξιολογούνται τα διαθέσιμα επιδημιολογικά προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας. «Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπου η κατάσταση σταθεροποιείται. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη και να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά», σημείωσε ο κ. Κοντοζαμάνης, ενώ σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων και του λιανεμπορίου είπε: «θα ακούσουμε τις εισηγήσεις των ειδικών και αναλόγως θα πράξουμε»

Απαντώντας δε, σε ερώτημα για τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και για το αν υπάρχει σκέψη να αλλάξει η τακτική του υπουργείου Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης σημείωσε: «Ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που έχει χορηγήσει την άδεια όχι μόνο στο εμβόλιο της ΑstraZeneca και σε όλα τα εμβόλια. Σε κάθε περίπτωση, τα εμβόλια τα οποία γίνονται είναι εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και τα όποια περιστατικά έχουν συμβεί, πρέπει πρώτα να τα συσχετίσουμε με το εμβόλιο και αναλόγως να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και φαίνεται και από την εξέλιξη του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα προβλεπόμενα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι πολύ σημαντικό να μην ακυρώνει κάποιο συμπολίτης μας τον εμβολιασμό γιατί και πάει πίσω το εμβολιαστικό πρόγραμμα και βεβαίως αυτό θα έχει επίπτωση στην πανδημία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας να σας πω ότι συμπολίτες μας άνω των 80 ετών που έχουν αποβιώσει από κορονοϊό, στο 90 % και πλέον δεν είχαν εμβολιαστεί».

Αυγέρη: Η κυβέρνηση απειλεί να ξανακάνει στη Θεσσαλονίκη ό,τι και τον περασμένο Νοέμβριο!

Σε δήλωση της Δώρας Αυγέρη, Αν. Τομεάρχη Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κυνισμός της κυβέρνησης παίρνει διαστάσεις πανδημίας. Αυτή τη φορά ξαναπαίρνει τη σκυτάλη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ευρισκόμενος στον τόπο του εγκλήματος, τη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κοπάσει ο θρήνος για τους χαμένους του δεύτερου κύματος και η άνιση μάχη των υγειονομικών κατά της πανδημίας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, ο κ. Κοντοζαμάνης δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα αναπτύξει πλήρως το ίδιο σχέδιο που εφάρμοσε στην πόλη τον περασμένο Νοέμβριο! Τι εννοεί ο κ. Κοντοζαμάνης λέγοντας ότι, αν χρειαστεί για τη Θεσσαλονίκη, θα γίνει αυτό που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο; Τα ίδια εγκλήματα εννοεί; Θυμάται τα εγκλήματα που έκανε η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο; Μόνο ως απειλή μπορούμε να εκλάβουμε την επισήμανση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας. Η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά γιατί απέτυχε και συνεχίζει να αποτυγχάνει στην υγειονομική κρίση. Οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Αττικής βγαίνουν με χίλιες δυσκολίες, οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ αποτελούν την τραγική καθημερινότητα στα νοσοκομεία. Σ’ αυτήν την πραγματικότητα, ο κ. Κοντοζαμάνης χαρακτηρίζει με περίσσιο θράσος την αναμονή των ασθενών «μικρή και διαχειρίσιμη».

Καμία ενσυναίσθηση του δράματος που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι, καμία συναίσθηση ευθυνών, καμία αίσθηση της πραγματικότητας. Μόνο ανέξοδες δηλώσεις από την προστασία της απόστασης και την προστασία των ΜΜΕ. Αν πιστεύει αυτά που λέει ο κ. Κοντοζαμάνης, ας τολμήσει να τα πει κατ’ ιδίαν σε γιατρούς και ασθενείς μιας εφημερίας οποιουδήποτε νοσοκομείου της Αττικής. Ας πάει στο «Γεννηματάς» για να πει στους συγγενείς των εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένων ότι η αναμονή των ανθρώπων τους είναι «μικρή και διαχειρίσιμη». Αυτή τη φορά, τουλάχιστον, ας έχει την αξιοπρέπεια να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να μην ρίξει ξανά το φταίξιμο στους γιατρούς. Κι ας αξιοποιούσε τον χρόνο του στη Θεσσαλονίκη να πει στους πολίτες που θα συναντούσε στον δρόμο –κι όχι στις αίθουσες των συσκέψεων– ότι θα ξαναέκανε ό,τι έκανε τον περασμένο Νοέμβριο».





