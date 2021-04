Κοινωνία

Καιρός: Χειμώνας ξανά από το βράδυ της Τρίτης

Έρχεται ψυχρή εισβολή από την Ευρώπη και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο το βράδυ έως το τέλος της εβδομάδας.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Βορειοδυτική Ευρώπη κινούνται προς τη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας από το βράδυ της Τετάρτης και για τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η νέα ψυχρή εισβολή οφείλεται στον συνδυασμό ενός βαθιού χαμηλού στην περιοχή της Βόρειας Σκανδιναβίας και των έντονα αντικυκλωνικών συνθηκών δυτικά της Ιρλανδίας. Ο εν λόγω συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμά την ενισχυμένη ροή ψυχρών αερίων μαζών προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κορύφωση της ψυχρής εισβολής αναμένεται το πρωί της Παρασκευής, ενώ η σταδιακή αποχώρηση των ψυχρών μαζών από το απόγευμα της Παρασκευής.

