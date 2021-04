Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σχεδόν 50 εισαγωγές σε κάθε εφημερία στον “Ευαγγελισμό” (βίντεο)

Ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εξηγεί την πίεση που δέχεται το Νοσοκομείο από την έξαρση των κρουσμάτων COVID-19.​​