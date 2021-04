Life

Πέθανε ο Λευτέρης Μυτιληναίος (βίντεο)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που νοσηλευόταν με κορονοϊό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, ο σπουδαίος τραγουδιστής, Λευτέρης Μυτιληναίος.

Τον τελευταίο καιρό διαβιούσε σε μονάδα φροντίδας στο Λουτράκι, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Ο Λευτέρης Μυτιληναίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις κυκλοφόρησε περίπου 20 ολοκληρωμένα άλμπουμ στούντιο, σε ετικέτες όπως η Columbia Records, η CBS Records International, η EMI και άλλα.

Η κηδεία του έγινε χθες στο Βέλο Κορινθίας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Σπουδαίος τραγουδιστής, με επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα... Καλό ταξίδι Λευτέρη μου, θα σε θυμόμαστε με αγάπη και νοσταλγία για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες…»

Πηγή: korinthostv.gr

