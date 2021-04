Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο παππούς που κατηγορείται για βιασμό της εγγονής του

Μετά την απολογία του ο 83χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή. Τι υποστήριξε ο ίδιος.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 83χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης εγγονής του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή μετά από καταγγελία της 17χρονης εγγονής του η οποία μαζί με τη μητέρα της απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την καταγγελία, επί μία επταετία ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά το κορίτσι, το οποίο φοβόταν να μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης εξαιτίας των παιδιών του με τα οποία δεν έχει καλές σχέσεις και τα οποία έπεισαν την 17χρονη να τον καταγγείλει.





