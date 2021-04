Κοινωνία

Λιγνάδης: Νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον Δημήτρη Λιγνάδη σε βάρος ανήλικου στο μικροσκόπιο των αρχών της Κύπρου.​

Της Λίας Κοντοπούλου

Μία νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου έρχεται να προστεθεί σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη. Πρόκειται για έναν 23χρονο σήμερα Κύπριο, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές της Μεγαλονήσου ότι, όταν ήταν 15 ετών, τον προσέγγισε σεξουαλικά ο σκηνοθέτης και τον παρενόχλησε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο νεαρός άνδρας έχει καταθέσει στους ανακριτές της Κύπρου ότι γνωρίστηκε με τον Δημήτρη Λιγνάδη τον Φεβρουάριο του 2013, όταν είχε πάει να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση.

Ο καταγγέλλων φέρεται να υποστηρίζει ότι ο σκηνοθέτης καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου τον κοιτούσε επίμονα. Όταν τελείωσε η παράσταση ο Δημήτρης Λιγνάδης τον άγγιξε στον ώμο και του συστήθηκε. Του πρότεινε να πάνε σε ένα πιο ήσυχο μέρος μέσα στο θέατρο και εκεί άρχισε να του λέει ότι θα τον βοηθούσε με τις γνωριμίες του να γίνει ηθοποιός. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο σκηνοθέτης τον παρενόχλησε σεξουαλικά.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤΕΝΝΑ Κύπρου, εάν κριθεί αναγκαίο οι Κυπριακές αρχές θα ζητήσουν κατάθεση από τον προφυλακισμένο σκηνοθέτη. Ο δικηγόρος μηνυτών του Δημήτρη Λιγνάδη στην Ελλάδα, Γιάννης Βλάχος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η καταγγελία του νεαρού Κύπριου να απασχολήσει και την ελληνική δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο της έρευνας των κυπριακών αρχών είναι πιθανό Κύπριοι ανακριτές να έρθουν για έρευνα στην Αθήνα.

