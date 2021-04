Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για τα self test και τη διαδικασία που θα ακολουθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα Λύκεια. Γιατί δεν ανοίγουν τα φροντιστήρια.

Πριν από το Πάσχα δεν θα ανοίξουν οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξεκαθάρισε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Η Υπουργός Παιδείας εξήγησε τη διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα Λύκεια, τα οποία ανοίγουν τη Δευτέρα.

Υποχρεωτικά είναι τα δύο self test την εβδομάδα. Από τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθεύονται το δεύτερο self test, για να το κάνουν την Πέμπτη το πρωί. Υπογράμμισε πως τα τεστ θα πρέπει να γίνονται ή την προηγούμενη ημέρα ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν στη σχετική πλατφόρμα το αποτέλεσμα. Αν είναι αρνητικό, εκδίδεται μία “κάρτα εισόδου” στο σχολείο.

Οι μαθητές θα πρέπει να την επιδεικνύουν στον καθηγητή της 1 ης διδακτικής ώρας. Εάν δεν έχει εκτυπωτή, επιδεικνύει χειρόγραφη βεβαίωση την οποία συμπληρώνει ο γονέας. Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη για να ελέγχει τις βεβαιώσεις των καθηγητών.

Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μέτρου και σε οδηγούς σχολικών, καθαρίστριες, διοικητικό προσωπικό. Για τα κυλικεία προβλέπεται προσαρμοσμένη λειτουργία, στη βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Εάν κάποιος μαθητής βρεθεί θετικός, ισχύει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και κλείνει το τμήμα, όχι το σχολείο.

Εάν κάποιος μαθητής ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή έχει στο σπίτι του άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, δικαιολογείται η απουσία από το σχολείο και μπορεί να συμμετέχει σε διαδικτυακά τμήματα (τηλεκπαίδευση).

Απέφυγε να διευκρινίσει, πάντως, τι θα γίνει στην περίπτωση που ένας μαθητής προσέλθει τη Δευτέρα χωρίς “κάρτα εισόδου”, λέγοντας πως το πρώτο που θα γίνει είναι να εξηγηθεί ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις από μερίδα φαρμακοποιών για τα self test, η Νίκη Κεραμέως είπε πως, όπως έχει ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο, οι επόμενες παρτίδες θα είναι σε ατομικές συσκευασίες. Διαβεβαίωσε πως η ροή προς τα φαρμακεία θα είναι συνεχής και συστηματική.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις ενστάσεις που διατύπωσαν μέλη της επιτροπής των ειδικών για το άνοιγμα σχολείων παράλληλα με το λιανεμπόριο, αναφορικά με τον κίνδυνο διασποράς του ιού εξαιτίας της αύξησης της κινητικότητας, η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε πως η απόφαση ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία (19 υπέρ έναντι 8 κατά). Η επιτροπή λειτουργεί αμερόληπτα, είναι συλλογικό όργανο που κάνει εισηγήσεις και η Κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις, υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.

Στο ερώτημα του Γιώργου Παπαδάκη “Γιατί δεν ανοίγουν τα φροντιστήρια;” η κ. Κεραμέως απάντησε πως «Δεν έχουμε το “πράσινο φως” των ειδικών» και εξήγησε πως βασικός λόγος είναι πως στο σχολείο η ομάδα των μαθητών είναι σταθερή και δεν εναλάσσεται.

Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα στην οποία γίνεται χρήση self test, είπε η Υπουργός, επικαλούμενη το παράδειγμα της Αυστρίας, όπου πλέον ο αριθμός των ασυμπτωματικών φορέων είναι μικρότερος από αυτόν του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η τηλεκπαίδευση είναι μία λύση ανάγκης, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, συνέχισε η Νίκη Κεραμέως, υπενθυμίζοντας πως τα Λύκεια της Αττικής είναι κλειστά από τον Νοέμβριο, ενώ πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές.

Για τις κατατακτήριες εξετάσεις, είπε πως θα γίνουν μόνο όταν επιτραπούν δια ζώσης εξετάσεις στα Πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε επίσης πως «έχουμε προτεραιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία του εμβολιασμού».

Απαντώντας σε ερώτηση για την περίπτωση που κάποιος μαθητής ασθενήσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η κ. Κεραμέως είπε πως υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, ρωτήθηκε για το πότε θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας είπε πως πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία, στην οποία προχωράμε βήμα-βήμα, ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών και ότι πριν από τον Πάσχα δεν θα γίνουν εισηγήσεις για το άνοιγμα άλλων βαθμίδων.

