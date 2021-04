Πολιτισμός

“Golda”: Η 'Eλεν Μίρεν ως Γκόλντα Μεΐρ

Η 'Eλεν Μίρεν υποδύεται τη μοναδική γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ σε νέα ταινία

Η Έλεν Μίρεν θα πρωταγωνιστήσει ως Γκόλντα Μεΐρ, τη μοναδική γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ, σε βιογραφική ταινία με τίτλο «Golda».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκι Νατίβ θα σκηνοθετήσει την ταινία με βάση το σενάριο του Νίκολας Μάρτιν, ο οποίος θα είναι και παραγωγός μαζί με τον Μάικλ Κουν.

Η Γκόλντα Μεΐρ ήταν γνωστή ως η «Σιδηρά Κυρία» του Ισραήλ. Το σενάριο ακολουθεί τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, το 1973.

Στον πόλεμο ενεπλάκησαν η Αίγυπτος, η Συρία και η Ιορδανία, που ξεκίνησαν μια αιφνιδιαστική επίθεση στη χερσόνησο του Σινά και στα υψίπεδα του Γκολάν.

Η έναρξη της παραγωγής της ταινίας αναμένεται τον Οκτώβριο.

Ως κάποιος που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή τη συναρπαστική ιστορία για την πρώτη και μοναδική γυναίκα που κυβέρνησε ποτέ το Ισραήλ, δήλωσε ο Γκι Νατίβ.

«Το εξαιρετικό σενάριο του Νίκολας Μάρτιν βυθίζεται στο τελευταίο κεφάλαιο της Γκόλντα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια φονική αιφνίδια επίθεση κατά την ιερή ημέρα του έτους. Ένας πυρήνας στρατηγών που παραληρούν και υπονομεύουν την κρίση της Γκόλντα, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται σε μυστικές θεραπείες για την ασθένειά της. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με τη θρυλική Έλεν Μίρεν για να φέρω στο προσκήνιο αυτήν την επική, συναισθηματική και περίπλοκη ιστορία» τόνισε ο Ισραηλινός σκηνοθέτης.

