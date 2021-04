Κοινωνία

Έγκλημα στον “Ερυθρό Σταυρό”: Συγκλονίζει η τραγωδία με τον διασωληνωμένο ασθενή (βίντεο)

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία αλλοδαπός που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο.

Συγκλονίζει το πανελλήνιο η τραγωδία με τον 77χρονο ασθενή με κορονοϊό, ο οποίος κατέληξε ενώ νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” και ένας Αλβανός που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο μαζί του κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να “έκοψε” την παροχή οξυγόνου.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε η Πρόεδρος των Εργαζομένων στον “Ερυθρό Σταυρό”, Β. Γεωργάκη, η οποία ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργάκη, το βράδυ της Τετάρτης, την ώρα που οι γιατροί ετοιμάζονταν να περάσουν από τους θαλάμους (σ.σ. ο άτυχος 77χρονος δε νοσηλευόταν σε ΜΕΘ), “χτύπησε” το μηχάνημα, ειδοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η γιατρός που έσπευσε, διαπίστωσε στο μόνιτορ ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και άμεσα ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης, ζητώντας βοήθεια από συναδέλφους της.

Εκείνη τη στιγμή, τόνισε η κ. Γεωργάκη, δεν πρόσεξε εάν ο σωλήνας παροχής οξυγόνου ήταν στη θέση του. Ωστόσο, ήταν βγαλμένη η μπρίζα, κάτι όμως που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μηχανήματος, μιας και μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρία για 6 ώρες.

Η κ. Γεωργάκη τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό ότι ο 77χρονος διασωληνωμένος ασθενής θα έπρεπε να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, όπου θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπισή του.

Η πρόεδρος των εργαζομένων στον “Ερυθρό Σταυρό” διέψευσε τις πληροφορίες ότι ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ασθενής είχε παρουσιάσει ιστορικό ψυχιατρικής διαταραχής. Όπως είπε, η ψυχιατρική εξέταση έγινε μετά από το επεισόδιο. Ο ίδιος δεν είχε παραβατική συμπεριφορά και ήταν απόλυτα ισορροπημένος.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε επίσης ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος είπε ότι από την έρευνα της Αστυνομίας βρέθηκαν τα δακτυλικά αποτυπώματα του Αλβανού ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με τον διασωληνωμένο, στην μπρίζα του μηχανήματος που κρατούσε στη ζωή τον άτυχο 77χρονο. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι ο αλλοδαπός ήταν σεσημασμένος, μιας και είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

“Φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ: «Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού θανάτου νοσηλευόμενου διασωληνωμένου ασθενούς στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, σχημάτισε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού, επίσης νοσηλευόμενου στον ίδιο θάλαμο, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο ανωτέρω συνελήφθη και φυλάσσεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο».

