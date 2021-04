Life

“Η Φάρμα”: Άγρια κόντρα Τζώρτζογλου - Ιατρόπουλου (βίντεο)

Αποκλειστικά αποσπάσματα στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1. “Σκοπιά” για τα αγριογούρουνα. Τι λένε Δέδε και Τοτόμη για την… ανδροκρατία στη “Φάρμα”.

Άναψαν τα… αίματα στη “Φάρμα” με τον Στράτο Τζώρτζογλου και τον Μιχάλη Ιατρόπουλο να διαπληκτίζονται έντονα, με αφορμή κάποιες εργασίες. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το αποκλειστικό απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”, όπου οι δύο παίκτες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εκνευρίστηκε επειδή ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν ακολούθησε τις οδηγίες που του είχε δώσει και του έβαλε τις φωνές.

Από την πλευρά του, ο Στράτος Τζώρτζογλου απείλησε πως θα αποχωρήσει αν ξαναδεχθεί προσβολές.

Στην περιοχή της φάρμας εθεάθησαν αγριογούρουνα, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για… σκοπιές, προκειμένου να μη δεχθούν επίθεση.

Εν τω μεταξύ, Δέδε και Τοτόμη σχολιάζουν την… ανδροκρατία στη “Φάρμα”.

