Κόσμος

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση για τη διάσωση των πιλότων.

Ένα εκπαιδευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου ΚΤ-1 έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές του Υπουργείου Άμυνας, στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο πιλότων, οι οποίοι διασώθηκαν.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από στρατιωτική βάση της Σμύρνης.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, άλλο ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Ικόνιο, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στον “Ερυθρό Σταυρό”: Συγκλονίζει η τραγωδία με τον διασωληνωμένο ασθενή (βίντεο)

Μητσοτάκης από αμαξοστάσιο ΟΣΥ: Υλοποιούμε τη δέσμευση για στήριξη των ΜΜΜ (βίντεο)

Europa League: Γυμνός εισβολέας σε γήπεδο (βίντεο)