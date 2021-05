Life

Cream: διπλό LP με την συναυλία του 1968 στο Λος Άντζελες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα show της θρυλικής μπάντας.

Στις 23 Απριλίου κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βινύλιο ολόκληρη η συναυλία που έδωσαν στις 19 Οκτωβρίου του 1968 οι Cream (Eric Clapton, κιθάρα, Jack Bruce, φωνή και μπάσο, Ginger Baker, ντραμς) στο Forum του Λος Άντζελες.

Το Live at Forum παρουσιάζει τη φερώνυμη συναυλία, η οποία ήταν ένα από τα τελευταία show της θρυλικής μπάντας πριν διαλυθεί.

«Οι Cream ήταν ένα χαοτικό τσίρκο διαφορετικών προσωπικοτήτων που έτυχε να βρουν μαζί αυτόν τον καταλύτη... ο καθένας από μας μπορούσε να παίζει σόλο για πολλή ώρα» είπε, σε ανακοίνωση, ο Clapton μιλώντας για τις αποχαιρετιστήριες συναυλίες του 1968. «Οπότε, βάζεις μπροστά σ' ένα κοινό και τους τρεις μας μαζί, νά 'χουν τη θέληση να το γουστάρουν χωρίς περιορισμούς, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε να παίζουμε για πάντα... Και το κάναμε... απλά φεύγαμε στο υπερπέραν κάθε φορά που παίζαμε» πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνια σε Σκορδά: Δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή αν με έπαιρνες εσύ (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο και η επίδραση στα ζώδια (βίντεο)

Γιώργος Λιάγκας: Τι αποκάλυψε μετά το εμβόλιο που έκανε (βίντεο)