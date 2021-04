Κόσμος

Κογκό: Δεκάδες άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί σε δυστύχημα με λεωφορείο

Οι επιβάτες βρήκαν φρικτό θάνατο όταν το λεωφορείο ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Περίπου 40 επιβάτες κάηκαν ζωντανοί, όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε και έπιασε φωτιά στο δυτικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό την Παρασκευή, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κιουάουα, έξι ώρες ανατολικά από την πρωτεύουσα Κινσάσα, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουίλου Ουίλι Ιτσχουντάλα.

«Σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να ανακτηθεί», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρόιτερς ο κυβερνήτης.

«Εκ των 31 επιζώντων, οι εννέα έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται το βαρύ όχημα, που έχει ανατραπεί, να καίγεται και φρούτα να έχουν διασκορπιστεί στον δρόμο. Το Ρόιτερς δεν έχει επαληθεύσει το υλικό αυτό.

