EURO 2020: “Κλείδωσαν” και επίσημα 8 από τις 12 πόλεις

Με τον πλέον επίσημο τρόπο ανακοινώθηκε η παρουσία κόσμου στα γήπεδα, που θα διεξαχθεί το EURO το καλοκαίρι.

Του Μανώλη Μανή

Η UEFA με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών, ενώ αποκάλυψε πως ήδη οι 8 από για 12 πόλεις έχουν δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την παρουσία κόσμου, σύμφωνα πάντα με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα της Ομοσπονδίας.

Η Αγία Πετρούπολη επιβεβαίωσε την δυνατότητα να φιλοξενήσει το 50% της χωρητικότητας του γηπέδου, με δυνατότητα αύξησης αυτού του ποσοστού, κάτι που θα ανακοινωθεί στο τέλος του Απριλίου. Η Βουδαπέστη στοχεύει να φιλοξενήσει τους αγώνες σε πλήρως γεμάτα γήπεδα, για θεατές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Το Μπακού επιβεβαίωσε την δυνατότητα να φιλοξενήσει αγώνες στο 50% της χωρητικότητας του γηπέδου, με τους θεατές ωστόσο να είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ για τον COVID, για να εισέλθουν στο Αζερμπαϊτζάν.

Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη και Γλασκόβη δήλωσαν την πρόθεσή τους να φιλοξενήσουν αγώνες σε χωρητικότητα από 25%-35%. Μάλιστα Άμστερνταμ, Βουκουρέστι και Κοπεγχάγη άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσουν την χωρητικότητα, ανάλογα τα επιδημιολογικά δεδομένα, κάτι που θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου.

Στην περίπτωση του Λονδίνου οι αρμόδιες Αρχές της χώρας έχουν επιβεβαιώσει την ελάχιστη χωρητικότητα του 25% για τους τρεις αγώνες του ομίλου και για τον γύρο των «16», με την δυνατότητα αυτή να αυξηθεί για τους ημιτελικούς και τον Τελικό.

Τέλος Μόναχο, Ρώμη, Μπιλμπάο και Δουβλίνο έχουν κληθεί από την Ομοσπονδία να παράσχουν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και η τελική απόφαση θα παρθεί στις 19 Απριλίου.

