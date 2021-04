Κοινωνία

Lockdown: αυτόφωρο μετά από έλεγχο σε γυμναστήριο

Οκτώ ανήλικοι μεταξύ όσων εντοπίστηκαν να αθλούνται εντός του γυμναστηρίου.

Πρόστιμα και αυτόφωρη διαδικασία έφερε ο έλεγχος σε γυμναστήριο που λειτουργούσε παράνομα στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά από έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε γυμναστήριο, στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν να αθλούνται οκτώ ενήλικες και οκτώ ανήλικα άτομα και επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση, 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο και από 300 ευρώ στους οκτώ ενήλικες.

Επιπλέον στον υπεύθυνο του γυμναστηρίου ασκήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

