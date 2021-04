Οικονομία

Lockdown: Πότε ανοίγουν κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που παραμένουν κλειστές, λόγω του lockdown, στα πλαίσια των μέτρων για τον κορονοϊό.

«Το θέμα του ανοίγματος των εμπορικών κέντρων θα τεθεί εκ νέου στην συνεδρίαση της επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Ο υπουργός είπε ότι, ακόμη και χθες ζήτησε να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα, ωστόσο η Επιτροπή «δίστασε και είπε να περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα για να επανεξεταστεί το ζήτημα».

Αναφερόμενος στην επαναλειτουργία της αγοράς σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα, ο υπουργός δήλωσε ικανοποίηση σημειώνοντας ωστόσο πως η Κοζάνη προκαλεί ανησυχία σε κυβέρνηση και επιτροπή καθώς είναι η μόνη περιοχή που αν και έχει το μακροβιότερο lockdown της Ευρώπης τα κρούσματα δεν υποχωρούν. Μάλιστα απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Κοζάνης να τηρούν τα μέτρα.

Για την εστίαση είπε ότι η επαναλειτουργία της, όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός, θα γίνει μετά το Πάσχα. Στο πλαίσιο αυτό στις αρχές Μαΐου, το αργότερο μέχρι τις 10 του μηνός, θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λάβουν οι επιχειρήσεις την ειδική ενίσχυση για την επανεκκίνησή τους.

Σε ό,τι αφορά στα κέντρα αισθητικής εξήγησε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά γιατί όσο μένουν κλειστά τις υπηρεσίες που παρέχουν τις αντικαθιστούν άλλες επιχειρήσεις, όπως τα κομμωτήρια που είναι ανοιχτά, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι κομμωτήρια παρέχουν υπηρεσίες σολάριουμ. «Εφόσον έχουμε ανοίξει κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών, θα πρέπει να ανοίξουμε και κέντρα αισθητικής το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα γυμναστήρια, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι θα ανοίξουν τελευταία, καθώς όταν κάνεις γυμναστική δεν μπορείς να φοράς μάσκα, εισπνέεις και εκπνέεις με ταχύτητα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για μετάδοση του ιού. Υπογράμμισε ωστόσο ότι θα υπάρξει ειδική στήριξη για τα γυμναστήρια, τα οποία έχουν πληγεί βάναυσα από την υγειονομική κρίση.

Οι σχολές οδηγών, αν και όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, δεν είναι δικής του αρμοδιότητας, γνωρίζει ότι έχουν πάρει σειρά για να ανοίξουν.

Σχολιάζοντας την παράταση του lockdown στην Κοζάνη, για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά και την επόμενη εβδομάδα, επισήμανε ότι δε δικαιολογείται μετά από τόσο καιρό να κατέχει αυτό το αρνητικό ρεκόρ.

Για το άνοιγμα των εκκλησιών το Πάσχα ο υπουργός εκτίμησε πως επιτροπή και αρμόδιοι υπουργοί θα βρουν την χρυσή τομή ώστε οι προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα να μην τιναχθούν στον αέρα.

