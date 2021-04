Κόσμος

Σεισμός στις Φιλιππίνες

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τις Φιλιππίνες. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφηκε στη θάλασσα και σε απόσταση 214 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά από την επαρχία Σαρανγκάι στις Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

