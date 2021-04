Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Συγκλονίζει το μήνυμα του πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη

Το σπαρακτικό "αντίο" του Γιάννη Τοπαλούδη στον φίλο του Γιώργο Καραϊβάζ.

Συγκλονίζει το μήνυμα του Ιωάννη Τοπαλούδη για την εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβαζ.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη, που βιάστηκε και δολοφονήθηκε άγρια τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, είχε γνωρίσει τον γνωστό δημοσιογράφο μέσα από τις τηλεοπτικές τους συναντήσεις.

Με ανάρτησή του στο Facebook αποχαιρέτησε τον «αγαπητό του φίλο» και τον κάλεσε να αγκαλιάσει εκεί ψηλά την Ελένη του μόλις τη συναντήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ιωάννη Τοπαλούδη:

«Αγαπητέ φίλε Γιώργο, ΑΕΊΜΝΗΣΤΕ Γιώργο Καραϊβάζ, γνωριστήκαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για μένα και την Κούλα, με τον βιασμό και τη μαρτυρική δολοφονία της Ελένης μας.

Επισκέφθηκες το σπιτικό μας στο Διδυμότειχο στο ετήσιο μνημόσυνο της κόρης μας, μαζί με την αξιαγάπητη σύζυγό σου. Μαζί με τη Ζήνα, τη φυσική αλλά και την τηλεοπτική της οικογένεια (γιατί ήσασταν όλοι σας μια οικογένεια). Η συγκίνηση, η θλίψη και ο πόνος μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερος με τον τόσο αναπάντεχο χαμό σου, με την τόσο αποτρόπαια δολοφονία σου. Δραμινέ φίλε Γιώργο, εκεί ψηλά που πας, αγκάλιασε την Ελένη μας μόλις τη συναντήσεις. Καλή δύναμη στη σύζυγο και στο παιδί σου. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να συλληφθούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και οι άμεσοι και οι έμμεσοι δολοφόνοι σου. Ας το συνειδητοποιήσουν οι εκάστοτε κυβερνώντες του τόπου μας κι ας πράξουν άμεσα (αν πράγματι θέλουν): επιτέλους τα ισόβια να είναι πραγματικά ΙΣΌΒΙΑ για τους δολοφόνους, τους βιαστές, τους παιδόφιλους».

