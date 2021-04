Υγεία - Περιβάλλον

self-testing.gov.gr: Πόσοι μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό

Οι μαθητές που πήραν τα self tests και εκείνοι που βρέθηκαν θετικοί. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό για τις μετακινήσεις το Πάσχα.

Συνολικά 35 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής θετικοί στον κορονοϊό, σύμφωνα με δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό.

Σε σημερινές του δηλώσεις στο ΣΚΑΪ είπε πως, από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο είχαν διατεθεί περίπου 380.000- 400. 000 self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πλατφόρμα self-testing.gov.gr άνοιξε σήμερα και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το self test μέχρι το πρωί της Δευτέρας, συνεπώς δεν αποκλείεται ο αριθμός των 35 θετικών να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, το μέτρο των self tests αναμένεται να επεκταθεί σε λιανεμπόριο, εστίαση, κάποιες υπηρεσίες του Δημοσίου και μεταφορές, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας.

Επιπλέον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις το Πάσχα με προϋπόθεση τη διενέργεια self test. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι, είναι νωρίς να μιλάμε για το Πάσχα.

Τέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, διαβεβαίωσε ότι από τα μέσα Μαΐου, λόγω των εμβολιασμών και του κάλου καιρού, θα πάμε σε ένα οργανωμένο άνοιγμα δραστηριοτήτων οριστικά.

