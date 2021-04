Πολιτική

Μητσοτάκης: Self tests για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Την επέκταση της χρήσης των self tests προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη της Δευτέρας για την πορεία της πανδημίας.

Την επέκταση της χρήσης των self tests στους εργαζομένους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και τον κλάδο των delivery, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην σύσκεψη για την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση:

«Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση που αφορά το ζήτημα των self-test. Θεωρώ ότι το ξεκίνημα των self-test απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειες των μαθητών που στήριξαν αυτή την τολμηρή πρωτοβουλία της πολιτείας.

Έδειξαν ότι, όταν η Κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εντοπίσαμε 613 μαθητές και καθηγητές -ως επί το πλείστον- ασυμπτωματικούς, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στο self-test. Έμειναν σήμερα στο σπίτι τους, δεν εξέθεσαν τους συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους σε κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Και αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας και γι’ αυτό και το μέτρο αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό. Και, επίσης, να επισημάνω και το γεγονός ότι στο δεύτερο διαγωνισμό για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων επιπλέον self-test συμμετέχουν πολλές περισσότερες εταιρείες απ’ όσες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό. Άρα, εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετικής προμήθειας θα είναι χαμηλότερο.

Και, πιστεύω, ότι τα στοιχεία αυτά δικαιώνουν την επιλογή μας να επαναλειτουργήσουν με προσοχή και το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, με πολύ μεγάλη προσοχή και να αξιοποιήσουμε και αυτό το πρόσθετο εργαλείο, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό και τους οποίους δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων πάντα να εντοπίζουμε μέσα από τα οργανωμένα τεστ που κάνει η πολιτεία, τα οποία -θέλω να επαναλάβω- και θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Tα self-test δεν είναι υποκατάστατο για τα μοριακά τεστ και για τα rapid test τα οποία δρομολογεί οργανωμένα η πολιτεία. Eίναι ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεση μας και το οποίο σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να μας δώσει ένα σημαντικό πρόσθετο όπλο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού».

Ελληνική Λύση: Η αγορά δεν έπρεπε να είχε κλείσει ποτέ

Ο Πρωθυπουργός ομολόγησε με 12 μήνες καθυστέρηση ότι “όταν η Κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα”, σχολιάζει η Ελληνική Λύση, συμπληρώνοντας:

«Μετά από 12 μήνες συκοφαντιών προς τους πολίτες και μετακύλιση της ευθύνης για την αποτυχία των Υπουργών και των ειδικών στον ελληνικό λαό, η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται αυτό που η Ελληνική Λύση υποστήριζε από την πρώτη στιγμή: Το καθολικό κλείσιμο και η οριζόντια απαγόρευση οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας είναι ένα εγκληματικό λάθος που οδήγησε τόσο στην καταστροφή των Ελλήνων, όσο και στην ανεξέλεγκτη επιδημιολογική κρίση. Η αγορά δεν έπρεπε να είχε κλείσει ποτέ, καθώς ο Έλληνας πολίτης έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο υπεύθυνος από τους “ανευθυνοϋπεύθυνους” της Κυβέρνησης».

«Μπορεί η Κυβέρνηση τώρα να δηλώνει ότι “εμπιστεύεται τους Έλληνες”, οι Έλληνες όμως έχουν πάψει προ πολλού να εμπιστεύονται την Κυβέρνηση», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

