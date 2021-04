Οικονομία

“Βουνό” τα πρόστιμα για παραεμπόριο

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν σε όλη την επικράτεια για παραεμπόριο.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 60.500 ευρώ επιβλήθηκαν, την περασμένη εβδομάδα, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 05.05.2021 έως και 11.04.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 362 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις που αφορούσαν το παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο.

3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 60.500 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017).

4. Κατασχέθηκαν 110 τεμάχια απομιμητικών ειδών, τα οποία πωλούνταν από e-shops.

