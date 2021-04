Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια AstraZeneca και Johnson & Johnson (βίντεο)

Η πορεία των εμβολιασμών για τον κορονοϊό, οι ακυρώσεις ραντεβού και το νέο σκεύασμα που θα χορηγείται στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους αναφέρθηκαν στην πορεία υλοποίησης του Σχεδίου "Ελευθερία", όσο και στις ακυρώσεις ραντεβού για εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca, αλλά και στην έναρξη των εμβολιασμών στην Ελλάδα με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.

