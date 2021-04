Οικονομία

Καραμανλής: Στον δρόμο τα 37 από τα 40 λεωφορεία που παρελήφθησαν

Η απάντηση του Κώστα Καραμανλή στα όσα είπε ο Νίκος Παππάς για τα καινούργια λεωφορεία.

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια που στους δρόμους της Αθήνας υπάρχουν καινούργια λεωφορεία, σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι από τα 40 λεωφορεία που παρελήφθησαν, την Παρασκευή κυκλοφορήσαν τα 37. Απάντησε, έτσι, στα όσα υποστήριξε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρέλαβε παλιά λεωφορεία με αποτέλεσμα τα μισά να μην εκτελούν δρομολόγια λόγω βλαβών.

Όπως είπε ο υπουργός Μεταφορών πρόκειται για λεωφορεία κάτω των δέκα ετών προσθέτοντας ότι ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας 850 επιπλέον λεωφορεία και τρόλεϊ και σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά 3.000.

Τέλος, ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε ότι σύντομα τα επιπλέον λεωφορεία που θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθηνάς θα φτάνουν τα 1500 και το επόμενο δίμηνο θα προστεθούν άλλα 3.500 δρομολόγια.

