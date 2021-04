Οικονομία

Ιάκωβος Τσούνης: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του υποστρατήγου Επί Τιμή (εικόνες)

Η κηδεία του Ιάκωνου Τσούνη έγινε δημοσία δαπάνη με μέριμνα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του εφοπλιστή Ιάκωβου Τσούνη, που δώρισε όλη του την περιουσία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Ιάκωβος Τσούνης απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 96 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 18 Μαρτίου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.



Η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με μέριμνα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παρών ήταν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στεφάνι απέστειλε και ο πρωθυπουργός.

Ο Ιάκωβος Τσούνης, είχε προχωρήσει πρόσφατα σε μια απίστευτη κίνηση χαρίζοντας την περιουσία του στις «Άγιες», όπως τις αποκάλεσε, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα άφησε 23 εκατ. ευρώ για την άμυνα και 60 αποβατικά σκάφη (αμφίβιων επιχειρήσεων).

Πρόσφατα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, του επέδωσε το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής για την προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

