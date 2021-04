Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: στο “μικροσκόπιο” τα ρεπορτάζ του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ, με αναφορές στα κυκλώματα της νύχτας αλλά και σε κρούσματα διαφθοράς, ερευνούν οι Αρχές, αναζητώντας στοιχεία για τους δράστες.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Αιχμηρός, καυστικός και με εμπειραστατωμένα στοιχεία στα ρεπορτάζ του ο Γιώργος Καραϊβάζ - ένας από τους κορυφαίους αστυνομικούς συντάκτες της χώρας είχε εστιάσει τις έρευνές του - μεταξύ άλλων - και στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών της λεγόμενης και "Greek Mafia".

Νονοί της νύχτας, άνθρωποι του υποκόσμου, βόμβες, δολοφονίες, δεκάδες πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Όλα συμπεριλαμβάνονται στον ανελέητο πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια στον χώρο της νύχτας και ο οποίος, όπως ήταν φυσικό, ήταν και ένα από τα ρεπορτάζ, τα οποία ερευνούσε και για τα οποία έγραφε και μιλούσε ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Περισσότερες από 15 δολοφονίες ανάμεσα σε διαφορετικές φράξιες της νύχυας που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια και που μέχρι και σήμερα παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Η αρχή έγινε με την εκτέλεση του Βασίλη Γρίβα, έξω από το σχολείο του παιδιού του στο Γέρακα. Ακολούθησε η σημαντική δολοφονία Στεφανάκου.



Στο κουβάρι των ανεξιχνίαστων δολοφονιών και των σχέσεων αυτών, που τις περισσότερες φορές εικάζεται ότι ακουμπούν την λεγόμενη Greek Mafia, και αστυνομικοί.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ, μάλιστα, δεν δίσταζε να καταδεικνύει στα γραπτά και τις εμφανίσεις του καταδικαστέες συμπεριφορές ακόμη και όταν προέρχονταν μέσα από την αστυνομία.

Σοκαριστικά ήταν και τα όσα είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Καραϊβάζ για τη δολοφονία 33χρονης γυναίκας στη Κηφησιά, γνωστής ως BELLA MAFIA, η οποία αποφασίστηκε σε συνάντηση ανθρώπων της νύχτας .

Δολοφονίες που έμειναν ανεξιχνίαστες, υποθέσεις που συνέδεαν νόμιμες με παράνομες δραστηριότητες που έφταναν ως και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Υποθέσεις που δεν δίσταζε να αγγίξει, να ερευνήσει, να καυτηριάσει ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Ειδήσεις σήμερα

Δολοφονία Καραϊβάζ – Πάκος στον ΑΝΤ1: δολοφόνησαν τη Δημοκρατία

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες

Ιάκωβος Τσούνης: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του υποστρατήγου Επί Τιμή (εικόνες)