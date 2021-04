Αθλητικά

“Διπλό” σωτηρίας για την Λαμία

Η ομάδα του Γρηγορίου πέρασε με... ανατροπή απο τους Ζωσιμάδες κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Νίκη-χρυσάφι (και μάλιστα με ανατροπή) με 2-1, που τη διατηρεί με το... ενάμισι πόδι στη Super League, σημείωσε η Λαμία επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», δια... ποδός του Μίλος Ντέλετιτς. Με ασίστ στον Τζανετόπουλο (47’) και γκολ στο 82’ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός «υπέγραψε» το «τρίποντο» της Λαμίας, που «γύρισε» στο δεύτερο ημίχρονο το σε βάρος της 1-0 απ’ το τέρμα του Μπρένερ στο 10’, επέκτεινε το αήττητο σερί της σε 5 αγώνες (3 νίκες, 2 ισοπαλίες) και ανέβηκε στην 9η θέση, 7 βαθμούς πάνω απ' τη 13η ΑΕΛ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε εντυπωσιακά με τον Τζανδάρη να χάνει μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 4’, όταν από φάουλ του Ντέλετιτς και κόντρες στην άμυνα του ΠΑΣ, η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του, αλλά το σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε απ’ τον Λοντίγκιν με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο 5’ από διώξιμο του Επασί και κεφαλιά με τη μία του Κάστρο, ο Ελευθεριάδης είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του και γνωρίζοντας πως ο γκολκίπερ της Λαμίας βρισκόταν εκτός εστίας, επιχείρησε ψαλιδάκι, αλλά ο Γάλλος τερματοφύλακας έτρεξε και πρόλαβε τη μπάλα.

Στο 7’ ο Καρτάλης είχε σουτ λίγο άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βύντρα δεν κατάφερε από κοντά να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της Φθιώτιδας. Το γκολ εντέλει ήρθε απ’ τον ΠΑΣ στο 10ο λεπτό, όταν από κόρνερ του Καρτάλη, ο Παντελάκης έπιασε μία πρώτη κεφαλιά κι ο Μπρένερ από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 1-0 για την ομάδα των Ιωαννίνων.

Από εκεί και πέρα ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και με εξαίρεση ένα σουτ του Μαρτίνες στο 38’ που πέρασε λίγο άουτ, δεν καταγράφηκε άλλη σημαντική στιγμή στο πρώτο 45λεπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λαμία έφερε πολύ γρήγορα το ματς στα ίσα, με κεφαλιά του Τζανετόπουλου στο 47’, ο οποίος νίκησε στον... αέρα τους Κάστρο και Εραμούσπε, έπειτα από καλοτραβηγμένη εκτέλεση φάουλ του Ντέλετιτς.

Ένα λεπτό μετά (48’), ο ίδιος παίκτης λίγο έλειψε να χριστεί ξανά σκόρερ, αλλά αυτή τη φορά σε... βάρος της ομάδας του, όταν από το φάουλ του Καρτάλη έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω, η οποία χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι εν συνεχεία απομακρύνθηκε απ’ την άμυνα της Λαμίας.

Στο 64’ ο Παμλίδης, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, ενώ στο 71’ ο Ντέλετιτς βρέθηκε σε πολύ καλή θέση από κόρνερ του Μπιάρνασον και σούταρε με τη μία, αλλά ο Βύντρα επενέβη σωτήρια και έδιωξε.

Στο 74’ η Λαμία έφτασε κοντά στην ανατροπή. Ο Ντέλετιτς βγήκε σε θέση βολής μετά από κεφαλιά πάσα του Καραμάνου, ο Λοντίγκιν έκανε κακή έξοδο, όμως το πλασέ του Σέρβου μεσοεπιθετικού βρήκε στο δεξί κάθετο δοκάρι και απομακρύνθηκε.

Τρία λεπτά αργότερα (77’) ο Παμλίδης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής από δεξιά και σούταρε δυνατά, αλλά ο Επασί έδειξε ξανά πολύ καλά αντανακλαστικά και στο 82’ ήρθε η μεγάλη ανατροπή για την ομάδα της Λαμίας. Από εξαιρετική συνεργασία των Ντέλετιτς-Βασιλακάκη, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μπήκε στην περιοχή κι αυτή τη φορά δεν αστόχησε κάνοντας το 2-1 γα τη Λαμία.



Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (63’ Σάλιακας), Εραμούσπε, Παντελάκης, Πίρσμαν (23’ λ. τρ. Πήλιος), Καρτάλης (63’ Παμλίδης), Κάστρο, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (83’ Γροσδάνης), Ελευθεριάδης (83’ Λιάσος), Μιλιντσεάνου.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Σκόνδρας, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνες, Βύντρα, Τζανδάρης, Ντέλετιτς (88' Γκούγκα), Μπεχαράνο, Μπιάρνασον (76’ Βασιλακάκης), Καραμάνος.