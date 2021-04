Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό σε γυναίκα στην Κυψέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η άτυχη γυναίκα. Αναζητείται ο δράστης.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία 25χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία, ένας νεαρός, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο, της επιτέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής βάζοντας ένα πανί με καυστικό υγρό στο πρόσωπό της.

Όπως μετέδωσε ο Άρης Σαλβάνος στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ήταν 11.30 το βράδυ όταν η γυναίκα περπατούσε στην οδό Ηπείρου. Ένα αυτοκίνητο την πλησίασε, βγήκε ο οδηγός, την πλησίασε και την αγκάλιασε από πίσω, βάζοντας στο πρόσωπό της ένα πανί εμποτισμένο με καυστικό υγρό.

Όταν εκείνη αντιστάθηκε, ο δράστης την έριξε στο έδαφος και πίεσε ακόμη περισσότερο το πανί με το καυστικό υγρό στο πρόσωπό της.

Μόλις βεβαιώθηκε ότι είχε πετύχει τον σκοπό του, ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”. Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της αναφέρουν πως νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το είδος του καυστικού υγρού, ωστόσο φαίνεται πως το τραύμα δεν έχει την έκταση της άτυχης Ιωάννας, που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.

Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Ανώγεια: Ένταση στη δίκη για το διπλό φονικό

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε