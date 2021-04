Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Εμβόλια και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - Τι δείχνει νέα έρευνα

Πόσο επηρεάζουν τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα την ανάπτυξη αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για χρόνιες φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση και η ελκώδης κολίτιδα, μπορεί να μειώσουν την ανοσιακή ανταπόκριση του σώματος μετά τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλια (Pfizer/BioNTech και Moderna), σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Άλφρεντ Κιμ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον του Σεντ Λούις, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μελέτησαν 133 πλήρως εμβολιασμένους (και με τις δύο δόσεις) ανθρώπους που είχαν τέτοιου είδους παθήσεις.

Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα των αντισωμάτων IgG και εξουδετέρωσης του κορονοϊού ήταν περίπου τρεις φορές χαμηλότερα, σε σχέση με μία ομάδα ελέγχου από 53 εμβολιασμένους που δεν έπαιρναν τέτοια φάρμακα, τα οποία επιδρούν στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όπως ανέφερε ο Κιμ, οι περισσότεροι ασθενείς μπόρεσαν να αναπτύξουν ανοσιακή ανταπόκριση στο εμβόλιο, πράγμα καθησυχαστικό, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Δεν είναι ακόμη σαφές, όπως είπε, κατά πόσο τα μειωμένα αντισώματα θα έχουν ως αποτέλεσμα και μειωμένη προστασία από τη λοίμωξη COVID-19 ή τη νοσηλεία εξαιτίας της.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, όπως σημείωσε, είναι η κατά δέκα φορές μείωση της ανοσιακής απόκρισης που παρατηρήθηκε στους ασθενείς οι οποίοι συχνά παίρνουν κορτικοστεροειδή (ή γλυκοκορτικοειδή), όπως η πρεδνιζόνη και η μεθυλπρεδνιζόνη, καθώς και η κατά 36 φορές μείωση σε όσους κάνουν θεραπεία με φάρμακα που καταστρέφουν τα Β-κύτταρα, όπως η ριτουξιμάβη.

Η μείωση των αντισωμάτων φαίνεται μικρότερη σε όσους παίρνουν φάρμακα της κατηγορίας των αναστολέων TNF (παράγοντα νέκρωσης όγκων), αντιμεταβολίτες όπως η μεθοτρεξάτη, αναστολείς JAK ή αναστολείς IL-12/23.

