Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Επωφεληθείτε από τις τυχερές μέρες του Απριλίου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Έρωτας και πάθος έρχονται στο προσκήνιο, τόνισε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, εξηγώντας πως η Αφροδίτη κάνει μία ωραία όψη στον Κριό.

Επεσήμανε, ωστόσο, την παρέμβαση του Πλούτωνα, προειδοποιώντας πως χρειάζεται να επιδείξουμε ψυχραιμία για να αποφευχθούν εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε καβγαδάκια.

Παράλληλα, η Λίτσα Πατέρα προτρέπει να επωφεληθούμε από τις “τυχερές μέρες” που έρχονται (14, 15, 16 και 17 Απριλίου).

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

