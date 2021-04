Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη: Με εγκαύματα η 25χρονη έγκυος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της νεαρής εγκύου που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη. Η κατάσταση της υγείας της.

Με ελαφρά εγκαύματα στο πρόσωπο και κυρίως στην περιοχή γύρω από το στόμα , εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό η 25χρονη έγκυος γυναίκα που κατήγγειλε ότι, δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, προς Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της επίθεσης, την επισκέφθηκε και ψυχολογος, ωστόσο τα εγκαύματα είναι ελαφρά και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο .

Έχει και έναν εσωτερικό ερεθισμό στον λαιμό από πιθανή κατάπωση μικροποσότητας του καυστικού υγρού, ενώ δεν θα χρειαστεί χειρουργείο σύμφωνα με τους γιατρούς.

Το καυστικό υγρό δεν είναι βιτριόλι, ενώ οι πληροφορίες λένε πως ενδέχεται ακόμη και αύριο να λάβει εξιτήριο.

Η 25χρονη κατήγγειλε ότι, άγνωστος άνδρας σταμάτησε το αυτοκίνητό του, κατέβηκε και της επιτέθηκε ενώ περπατούσε – λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής – στην οδό Ηπείρου, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άγνωστος άνδρας την ακινητοποίησε και της έβαλε στο πρόσωπο πανί εμποτισμένο με καυστικό υγρό.

Στη συνέχεια ο δράστης εξαφανίστηκε.

Η καταγγελία της γυναίκας εξετάζεται προσεκτικά από τους αστυνομικούς, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα ή το κίνητρο του δράστη. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τυχαίο θύμα κάποιου μανιακού ή για στοχευμένη επίθεση προς το πρόσωπό της, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια.

Στην υπόθεση που ξυπνά τις μνήμες από την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα, δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους καυστικό υγρό χρησιμοποιήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στη Μακρινίτσα: αίτημα για μεταφορά του δράστη σε ψυχιατρική πτέρυγα

Δολοφονία Καραϊβάζ: Στη μοτοσικλέτα η άκρη του νήματος

Συμπλοκή αστυνομικών με οπαδούς στο Νέο Κεραμίδι Πιερίας (βίντεο)