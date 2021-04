Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Μωρό έπεσε από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Aπό μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης έπεσε αγοράκι ηλικίας 1,5 ετών.

Οι συνθήκες του ατυχήματος, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Φίλιππος: ο λευκός σταυρός της ελληνικής σημαίας στο φέρετρό του

Μητροκτόνος Κεφαλονιάς στον ΑΝΤ1: ζήτησα δεύτερη ευκαιρία αλλά δεν τη βρήκα

Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά παιδί που έπαιζε σε πλατεία