Σουβλάκι με ρύζι μπασμάτι και μαγιονέζα με κάρυ από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγος, μας δείχνει συνταγή για κοτόπουλο και μοιράζεται τα μυστικά του για απογείωση της γεύσης.

Σουβλάκι κοτόπουλο με αρωματική μαγιονέζα με κάρυ και ρύζι μπασμάτι ετοίμασε την Τετάρτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συνταγή και άλλα είδη κρέατος, όπως το χοιρινό.

Έχοντας την Φαίη Σκορδά στο πλευρό του, ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα πώς να ετοιμάσουμε το κρέας, αλλά και πώς να αρωματίσουμε την μαγιονέζα, ενώ μοιράστηκε τα μυστικά του και για το συνοδευτικό του κρέατος, με το σύνολο να παραπέμπει σε ινδικό φαγητό.

Δείτε την συνταγή για σουβλάκι κοτόπουλο με αρωματική μαγιονέζα με κάρυ:

