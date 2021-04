Τεχνολογία - Επιστήμη

Κωνσταντίνα Ρασβανή: Φοιτήτρια στο ΜΙΤ με πλήρη υποτροφία η μαθήτρια από το Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία από τους ελάχιστους μαθητές που γίνονται δεκτή από το κορυφαίο πανεπιστήμιο ΜΙΤ έγινε η Βολιώτισσα μαθήτρια.

Σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου έγινε δεκτή μαθήτρια από το Βόλο.

Η Κωνσταντίνα Ρασβανή, μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου έγινε δεκτή στο ΜΙΤ με πλήρη υποτροφία, κάνοντας τους ανθρώπους της περήφανους, αλλά και τη χώρα, μετά την υποτροφία 97% που κέρδισε ο μαθητής από τη Θεσσαλονίκη για το Yale.

Το όνομα της Βολιώτισσας μαθήτριας συγκαταλέγεται, όπως αναφέρει η εφημερίδα ''Ταχυδρόμος'' μεταξύ των λιγοστών φοιτητών (4%) που γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης.

Η κλίση της στις θετικές επιστήμες ήταν κάτι που φάνηκε από νωρίς. Ειδικότερα, κατά τα γυμνασιακά της χρόνια η ίδια είχε διακριθεί σε διαγωνισμούς της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, πληροφορικής ως μέλος της εθνικής ομάδας, ενώ παράλληλα έχει λάβει διπλό μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και στη Βαλκανιάδα Νέων. Δεκτή είχε γίνει μάλιστα και σε μαθηματικό καλοκαιρινό camp, το PROMYS του Oxford University.

H Kωνσταντίνα δήλωσε κανονικά συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, παράλληλα όμως κατέθεσε αιτήσεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια, πέραν του ΜΙΤ, έχει γίνει επίσης δεκτή από το Princeton και το Rice, oνειρό της όμως και πρώτη της επιλογή αποτελεί η φοίτηση στο πρώτο.

Προκειμένου να κάνει λοιπόν αυτό το όνειρο πραγματικότητα, έστειλε βιογραφικό, συστατικές επιστολές, έλαβε μέρος σε εξετάσεις, έδωσε συνεντεύξεις και κατάφερε να εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία, με την οποία θα καλυφθούν το κόστος των σπουδών της, η διαμονή και η διατροφή της στην Αμερική.

'' Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευτυχισμένη γιατί οι κόποι μου έπιασαν τόπο. Μέσα Αυγούστου θα φύγω για να εγκατασταθώ στην Μασαχουσέτη'', ανέφερε η Κωνσταντίνα. Η ίδια, που, όπως αναφέρει η εφημερίδα, δεν σκοπεύει να μπει στην διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων τον Ιούνιο, προσθέτει τα εξής: ''Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του 1ου ΓΕΝ Βόλου, το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και όλους όσοι με βοήθησαν''.

Η διευθύντρια του σχολείου, Παρασκευή Λοντρίδου, επισημαίνει ότι '' πρόκειται για ένα μαθηματικό μυαλό, ένα χαρισματικό παιδί, με εξαιρετικό ήθος που είναι ταγμένη στην επιστήμη. Ελπίζουμε ως καθηγητές να βάλαμε ένα λιθαράκι στην επιτυχία της και ευχόμαστε πραγμάτωση των στόχων της''.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας: δύσκολο να επιτρέπονται οι μετακινήσεις για τους τουρίστες και όχι για τους Έλληνες

Φονική προσπέραση φορτηγού από λεωφορείο στην Αίγυπτο (εικόνες)