Σακελλαροπούλου: Η Λιβύη θα βρει στην Ελλάδα έναν ειλικρινή φίλο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι. Όλα όσα συζήτησαν.

«Η χώρα σας θα βρει στη γείτονα Ελλάδα έναν ειλικρινή φίλο και συμπαραστάτη», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καλωσορίζοντας στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας προς την ηγεσία της νέας κυβέρνησης της Λιβύης και προς το πρόσωπο του κ. Μοχάμεντ αλ Μένφι και σημείωσε ότι με την εκλογή της μεταβατικής κυβέρνησης και την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε από το λιβυκό κοινοβούλιο, η Λιβύη εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «απόδειξη των προθέσεών μας αποτελεί τόσο η επαναλειτουργία της πρεσβείας στην Τρίπολη, η οποία πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των χωρών μας, όχι μόνο πολιτικών αλλά και οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και άλλων. Αλλά και η επανασύσταση του προξενείου στην Βεγγάζη, υπάρχει άλλωστε παράδοση συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, που πιστεύω ότι έχει κάθε περιθώριο να ενισχυθεί από δω και πέρα».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι ήδη οι επισκέψεις του κυρίου πρωθυπουργού στην Τρίπολη και του υπουργού Εξωτερικών στην Βεγγάζη, καθώς βέβαια και η παρουσία του Προέδρου του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, σήμερα στην Αθήνα, σηματοδοτούν αυτή τη νέα εποχή στη σχέση μεταξύ των δυο χωρών. Ακολούθως, επισήμανε ότι «οι σχέσεις μεταξύ των χωρών που έχουν το προνόμιο να βρέχονται από την Μεσόγειο, αλλά και όλων των γειτονικών χωρών μεταξύ τους, πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα εδώ στο δίκαιο της θάλασσας και στην αρχή της καλής γειτονίας».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, ότι «ενέργειες μονομερείς ή διμερείς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δεν έχουν θέση και αποδοκιμάζονται από τη διεθνή κοινότητα. Ο σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα είναι προϋπόθεση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και την ευημερία των λαών που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή της Μεσογείου στην οποία ζούμε όλοι εμείς».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την θερμή υποδοχή, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι «εμείς επιδιώκουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και εξέφρασε την αγάπη του για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. «Νιώθω ότι είμαι εδώ στο σπίτι μου και είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών είναι ιστορικές και χρονολογούνται εδώ και 2.500 χρόνια. Υπάρχουν πέντε λιβυκές πόλεις στην ανατολική Λιβύη που έχουν χτιστεί από τους αρχαίους Έλληνες και ευχαρίστως να έρθουν και τώρα οι φίλοι μας οι Έλληνες να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας», ανέφερε.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στον κοινό πολιτισμό που συνδέει τις δυο χώρες, την κοινή ιστορία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και δήλωσε αισιόδοξος για την αλλαγή που έγινε στη Λιβύη, λέγοντας πως: «Θέλουμε να είμαστε μια δημοκρατική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, η κοιτίδα της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι και η Διεθνής Κοινότητα χάρηκε με την αλλαγή που έγινε στη Λιβύη και προχωράμε έτσι, με αυτό τον τρόπο προς τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος του χρόνου».

Αναφερόμενος στις αρχές του Προεδρικού Συμβουλίου είπε ότι είναι γνωστές και πρόσθεσε ότι «Εμείς ήρθαμε για αυτές τις αλλαγές, ήρθαμε για τη δημοκρατία. Όπως είπα, θα γίνουν εκλογές στο τέλος του χρόνου και εδώ μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε και να πάνε τα πράγματα όπως επιδιώκουμε όλοι μας». Τόνισε, επίσης, την επιθυμία τους για αύξηση των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και τάχθηκε υπέρ των κοινών επιτροπών μεταξύ των δυο χωρών για επίσπευση αυτής της συνεργασίας.

Υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη για συνεργασία στο κρίσιμο θέμα της ασφάλειας και της παράνομης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι: «Πρέπει να βρούμε τους κανόνες και να ρυθμίσουμε και την κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση». Μάλιστα, τόνισε ότι χρειάζονται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών για να μπορέσει η Λιβύη να λειτουργήσει κανονικά με δημοκρατικά πλαίσια και να επικρατήσει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, κάτι που αφορά όλες τις χώρες της περιοχής.

Καταλήγοντας τόνισε: «Επιδιώκουμε να έχουμε σχέσεις σε υψηλό επίπεδο, πιστεύω επίσης πως, ό,τι αποφάσεις έχουμε πάρει ή έχουμε υπογράψει, όπως είναι η πολιτική απόφαση για διάλογο, θέλουμε όλα αυτά να τα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μια αρχή για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Να συνεργαστούμε, να υπάρχουν κοινές επιτροπές από τις δύο χώρες για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή θέση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».

