Κοινωνία

Αλλαγές στα σχολεία: Αγγλικά στο νηπιαγωγείο και μάθημα για σεξουαλική αγωγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικολογία, γνωριμία με επαγγέλματα, ρομποτική και επιμόρφωση 70.000 εκπαιδευτικών, προβλέπει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής συνάντησης εργασίας της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή και του Γενικού Γραμματέα, Αλέξανδρου Κόπτση, με τον Πρόεδρο κύριο Γιάννη Αντωνίου και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η επέκταση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η επέκταση δημιουργικών δραστηριοτήτων στα Αγγλικά σε όλα τα Νηπιαγωγεία, η ολοκλήρωση των νέων προγραμμάτων σπουδών, οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και η εκκίνηση λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Επιμορφώσεων, καθώς και ζητήματα που άπτονται των επιπτώσεων της πανδημίας συζητήθηκαν κατά τη διαδικτυακή συνάντηση.

Μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων φέτος σε 218 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, το προσεχές σχολικό έτος προγραμματίζεται η διδασκαλία τους σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν τέσσερις θεματικούς κύκλους, με υπο-θεματικές σταθμισμένες ανά ηλικία και εκπαιδευτική βαθμίδα:

Παράλληλα, συζητήθηκε η άμεση ενίσχυση του εγχειρήματος μέσω έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με προγράμματα όπως εξοπλισμός για εκπαιδευτική ρομποτική στο σύνολο των σχολείων, επιμορφώσεις σε ΤΠΕ κ.ά. Ομοίως, οι δημιουργικές δραστηριότητες στα Αγγλικά, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, προγραμματίζεται να υλοποιούνται σε όλα τα Νηπιαγωγεία. Νέα σειρά επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο μήνα, εκκινώντας με επιμορφώσεις στη διδασκαλία δεξιοτήτων σε σύνολο άνω των 70.000 εκπαιδευτικών και συνεχίζοντας με το πρόγραμμα των Αγγλικών στα νηπιαγωγεία.

Η εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) αποτελεί αφετηρία και θεμέλιο λίθο του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού έργου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση του σχολείου. Τα Προγράμματα Σπουδών γενικής εκπαίδευσης που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2021, θα δημοσιευτούν και θα παραδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω διαδραστικού, ψηφιακού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δεν έχουν αναμορφωθεί σε πολλές περιπτώσεις εδώ και δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού, τόσο του περιεχομένου όσο και της φιλοσοφίας και της προσέγγισής τους. Τα νέα ΠΣ, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις, έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα και υιοθετούν μια εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία.

Οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί είναι η υποστήριξη των μαθητών ώστε να μαθαίνουν να είναι δημιουργικοί, να σκέφτονται κριτικά, να καλλιεργούν δεξιότητες για την αξιοποίηση και την παραγωγή νέας γνώσης και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων στη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η επιμόρφωση επί αυτών, πραγματοποιείται με την υποστήριξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η μεταρρύθμιση του «πολλαπλού βιβλίου». Η κατάργηση του μονοπωλίου του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου συνάδει πλήρως με τη φιλοσοφία των νέων ΠΣ, ώστε ο εκπαιδευτικός/μαθητής να μπορεί με κριτική σκέψη να συνδυάσει πληροφορία από πολλές πηγές. Όλα τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και προγραμματίζεται να ενισχυθούν από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη επιπλέον ψηφιακού υλικού και εφαρμογών.

Παράλληλα, αναμένεται να τεθεί προσεχώς σε λειτουργία το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) επιμορφώσεων, το οποίο, εκτός των άλλων, θα παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με πιστοποιημένες διαδικασίες και διασφάλιση ποιότητας, λειτουργώντας ως χώρος συνεργατικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών. Οι προγραμματισμένες επιμορφώσεις μέσω του ΟΠΣ αφορούν, ενδεικτικά στους βασικούς γραμματισμούς, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, στη νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ και στους νεοδιόριστους (εισαγωγική, συμπεριληπτική επιμόρφωση για την προσαρμογή στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία).

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συνεχίζουμε εντατικά, με προσήλωση, δημιουργικότητα και όραμα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στη Παιδεία με γνώμονά πάντα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας. Η πανδημία δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να σταματήσει την εξέλιξη, τη βελτίωση, τη δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης και ουσιαστικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες».

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή ανέφερε σχετικά: «Με υπευθυνότητα, διορατικότητα και παιδαγωγική μέριμνα διαμορφώνουμε τις θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, προσφέρουμε κίνητρα και ερεθίσματα στους μαθητές, δίνουμε προτεραιότητα στη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση, στην καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση. Περιγράφουμε το θεωρητικό πλαίσιο και ενθαρρύνουμε την ενεργητική συμμετοχή και τη δημιουργική διάδραση μέσα στο σχολικό περιβάλλον, για μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου: Η Λιβύη θα βρει στην Ελλάδα έναν ειλικρινή φίλο

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: στόχος ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι

Η “Daily Mail” αποθεώνει την “Επιχείρηση Ελευθερία”: 60 ελληνικά νησιά “Covid-free” μέχρι τέλος Απριλίου