“Το Καφέ της Χαράς”: το έλλειμμα και η... Ρόδη από το Σικάγο (εικόνες)

Ξανά άνω – κάτω γίνεται το Κολοκωτρονίτσι, προς τέρψη των τηλεθεατών που περιμένουν πως και πως τα νέα επεισόδιο του "Καφέ της Χαράς".

Το «Καφέ της Χαράς» μαγνητίζει τους τηλεοπτικούς… θαμώνες του, με όλα όσα συμβαίνουν στο θρυλικό Κολοκοτρωνίτσι και τους κατοίκους του και μάλιστα όχι μία αλλά δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, φυσικά στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε την Τετάρτη 14 Απριλίου

Η Χαρά με τον Περίανδρο είναι πλέον κανονικά ζευγάρι, αλλά βλέπουν πως παρότι η Βάλια συζεί με τον Δημήτριο, ο Μάνος δεν έχει ξεπεράσει τον έρωτά του για εκείνη. Φοβούμενοι, λοιπόν, μήπως και στη Βάλια συμβαίνει το ίδιο, την πιέζουν να παντρευτεί με τον Δημήτριο, αφού το τελευταίο που θα ήθελαν είναι να γίνουν και τα παιδιά τους ζευγάρι. Ενώ, όμως, δρομολογούν την επισημοποίηση του έρωτά τους, τον γεροντοέρωτα τους σύμφωνα με τη Χαρά, ανακαλύπτεται το έλλειμμα στο ταμείο του Δημαρχείου, το οποίο εκθέτει όχι μόνο τη Σταυρούλα αλλά και το όνομα Πώποτα. Ο Περίανδρος θα κληθεί να πληρώσει πάλι τη νύφη, αλλά δεν έχει διαθέσιμο ρευστό. Το να πουλήσει το οινοποιείο και τα κτήματα απαιτούν χρόνο, ο οποίος δεν υπάρχει. Η μόνη που έχει πολλά λεφτά διαθέσιμα είναι η Ρόδη, η πρώην «αρραβωνιάρα» του Φατσέα που είναι ακόμα ελεύθερη και πολύ πλούσια καθώς κληρονόμησε ένα ιλιγγιώδες ποσό που της άφησε η θεία της από το Σικάγο.

Στον ρόλο της Ρόδης η Ευτυχία Φαναριώτη

Στον ρόλο της Άντζυς η Όλγα Σκιαδαρέση

