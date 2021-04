Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: υποχωρεί ο δείκτης θετικότητας - οι περιοχές που προβληματίζουν

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για ελπιδοφόρο μήνυμα αλλά για εύθραυστη αισιοδοξία. Οι περιοχές που απασχολούν τους ειδικούς. Η κατάσταση στην Αττική.

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας στη χώρα εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι έχει υποχωρήσει η θετικότητα.

“Τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα υπολογίζονται στα 27.462 όταν την προηγούμενη Τετάρτη ήταν πάνω από 30.000” τόνισε ο υπουργός σημειώνοντας ότι ο δείκτης θετικότητας υπολογίζεται στο 4,85%, ενώ χθες με ρεκόρ τεστ διαμορφώθηκε στο 5,3.

Η σταθεροποίηση παρατηρείται, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ επέστησε την προσοχή των πολιτών σε Κάλυμνο, Θάσο, Λευκάδα, Έβρο, Ροδόπη, Πιερία, Φωκίδα, Καβάλα, Αρκαδία, Πρέβεζα.

Όσον αφορά στην Αττική, με τον μισό πληθυσμό της χώρας, τα στοιχεία παρουσιάζουν σταθεροποιητική τάση, μετά από εβδομάδες ανόδου και πίεσης στο ΕΣΥ.

“Το μήνυμα αυτό είναι ελπιδοφόρο αλλά η αισιοδοξία είναι εύθραυστη” προειδοποίησε ο υπουργός, ζητώντας να μην εφησυχάσουμε. “Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κορονοϊό να μετατρέψει την αισιοδοξία σε απειλή” συμβούλεψε.

“Πιστή τήρηση των μέτρων σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην κανονικότητα” πρόσθεσε.

Για τους εμβολιασμούς είπε ότι η “Επιχείρηση Ελευθερία” προχωρά ομαλά και έκανε έκκληση να εμβολιαστούν όλοι. Έκανε δε γνωστό ότι στη χώρα μας θα φθάσουν 1,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της Pfizer μέχρι τον Ιούνιο. “Έτσι μπορούμε να φθάσουμε πιο γρήγορα σε πιο πολλούς εμβολιασμούς, περισσότερων ομάδων” σχολίασε.

