Κατερινόπουλος για δολοφονία Καραϊβάζ: οι έρευνες να επικεντρωθούν στην “πένα” του

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ταξίαρχος, εν αποστρατεία , της ΕΛΑΣ για τους δολοφόνους του Γιώργου Καραϊβάζ

"Στόχος δεν είναι να βρεθούν απλά οι εκτελεστές αλλά και οι ηθικοί αυτουργού της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ", τόνισε ο Θανάσης Κατερινόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Είναι οργανωμένο έγκλημα, πληρωμένο συμβόλαιο", τόνισε ο ταξίαρχος, εν αποστρατεία, της ΕΛΑΣ και εκτίμησε πως "οι δράστες είναι ντόπιοι ή άνθρωποι που ζουν χρόνια στην Eλλάδα".

"Καλή η αναζήτηση των δραστών, αλλά καλό θα είναι να δουν και τα γραπτά του Γιώργου για το οργανωμένο έγκλημα. Ότι είχε να πει το έγραφε. Οι έρευνες να επικεντρωθούν στην πένα του", κατέληξε ο κ. Κατερινόπουλος.

